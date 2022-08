Mesačné ceny za plyn pre školu v Rimavskej Sobote sú šialené: Primátor hovorí, že to je likvidačné

Poriadny šok! Primátor Rimavskej Sobota Jozef Šimko ostal zaskočený, keď im prišla faktúra z plynární týkajúca sa navýšenia platieb za dodávku plynu na základnú školu P. K. Hostinského z pôvodných 1 321 eur na 5 980 eur. Nárast tak predstavuje 4 659 eur.

Takéto zdvihnutie cien energií zaznamenali na všetkých školách a mestských budovách. Samospráva preto plánuje zvolať mimoriadnu poradu, aby našla riešenie pre enormné zdražovanie.

Primátor bol nemilo prekvapený, keď mesto dostalo informáciu od dodávateľa plynu. „Slovenský plynárenský priemysel (SPP) nám dnes, v stredu 17. augusta 2022, oznámil prepočet nákladov dodávky zemného plynu pre Základnú školu P. K. Hostinského v Rimavskej Sobote, kde doposiaľ mesačná preddavková platba zo sumy 1 321 eur sa zvyšuje na sumu 5 980 eur. A toto nás čaká pri všetkých školských zariadeniach vykurovaných zemným plynom. O zmenách, ktoré nám oznámi SPP, Vás budem postupne informovať,“ napísal Šimko na sociálnej sieti.

„Keď som sa s týmto materiálom oboznámil, zhrozil som sa, čo to vlastne bude. Sú to obrovské čísla, no dotkne sa to aj iných škôl. Neviem teraz, čo s tým. Požiadal som školský úrad o navýšenie rozpočtu a zvolávam stretnutie všetkých riaditeľov základných a materských škôl,“ ozrejmil primátor s tým, že ak im ministerstvo školstva finančne nepomôže, nezvládnu to.

Enormné náklady

Tento problém sa však týka aj iných inštitúcií. Mestu už prišla faktúra s navýšením aj pre materskú školu Rimava, kde mesačne platili 908 eur, no po novom by mali dávať 4 923 eur mesačne. Navýšenie sa týka aj Centra voľného času Relax, kde mali preddavok 656 eur a od septembra majú platiť 3 312 eur.

„Situácia je naozaj kritická. Zvažujem dve možnosti. Navrhujem v zime dištančné vzdelávanie, aké bolo počas pandémie. Druhá možnosť je vykurovanie len jednej budovy, kde sa budú striedať žiaci z dvoch škôl. Jedni sa budú učiť doobeda a druhí poobede,“ zamyslel sa Šimko. Pokiaľ budú naďalej ceny rásť, hrozí, že zatvoria aj mestskú plaváreň. Mesačne totiž platili za dodávku plynu 16 000 eur, no po novom očakávajú navýšenie až o 40 000 eur, čo samospráva neutiahne. „To sa bude týkať aj elektriny,“ uzavrel prvý muž mesta. Nový Čas kvôli zdražovaniu dodávok oslovil aj SPP, no do uzávierky sa nevyjadrili.