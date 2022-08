Celá dedina sa vystrojila na slávnosti: Na festivale remesiel zaujal zvon z Izraela!

Jedinečnému čaru rázovitej dedinky na Gemeri neodolá žiaden návštevník. V obci Rejdová (okr. Rožňava) sa už 48. raz konali Gemerské folklórne slávnosti, počas ktorých sa celá dedina vystrojila do krojov a dvory ovešali tradičnými výšivkami.

Našli by ste tam košikárov, čipkárov, šperkárov aj baču, ktorý na dedine nesmie chýbať. V Rejdovej to bol Michal Molčan (72), ktorý zbiera zvony a v kolekcii má aj starý kúsok z Izraela. Unikátna atmosféra, dobré jedlo a kopec zábavy. Takto si užívali festival v Rejdovej návštevníci aj domáci.

Vo dvoroch sa mohli návštevníci pokochať produktami majstrov remeselníkov. Okrem rezbárov, tkáčov, kováčov, drotárov, pekárok, čipkárok, krasličiarov sa tu predstavili medári a veľa iných. „Verím, že návštevníkov obce, známej svojou pohostinnosťou, potešili aj dvory tradičných špecialít, kde si môžu pochutnať na bryndzových haluškách, pirohoch, gemerských guľkách a ďalších dobrotách,“ prezradila starostka Slávka Krišťáková

Pasiem a zbieram staré zvony

Michal Molčan (72), bača, Rejdová

Odmlada sa venujem chovateľstvu a zbieraniu zvonov pre kravy a ovce. Najstarší mám zo Švajčiarska z roku 1878, no mám aj kúsky z Číny, Rakúska, Nórska, Grécka a jeden starý z Jeruzalema.

Vyrezávam už 25 rokov

Igor Toder (57), rezbár

Rezbárstvu sa venujem už 25 rokov. Naučil ma to otec. Rezbárstvom žijeme celá rodina. Vyrábame od lyžičiek cez misky až po podnosy. Robíme ich hlavne z topoľa, z mäkkej dreviny. Ja pracujem a vyrábam aj tu na jarmoku, aby to ľudia videli naživo.

Paličkujem gemerské čipky

Andrea Kerekešová (47), čipkárka, Rožňava

Je to pekná ľudová tradícia. Je to aj dosť náročné, lebo si treba dávať pozor na to, ako sa motkajú nitky. Stačí jedna chyba a už ju vidno. Treba hlavne dobré svetlo. Robím hlavne gemerské čipky.