Na obľúbených sladkých plodoch sa šíri nebezpečný parazit: Nakaziť sa dá už z jednej bobuľky!

Ich konzumácia lieči, ale môže aj poriadne uškodiť!

Čučoriedky a iné lesné plody v sebe skrývajú množstvo pre telo prospešných látok, no pokiaľ ich pozbierate v lese, poriadne neumyjete a rovno zjete, môžete sa vystaviť riziku nákazy alveolárnou echinokokózou. Ide o ochorenie, ktoré prenáša pásomnica s komplikovaným menom - tzv. Echinococcus multilocularis. Stačí, aby ste zjedli iba jednu bobuľku, na ktorej sú jej vajíčka. Tie sa na plody dostanú z trusu infikovanej líšky či vlka. Pokiaľ sa človek nakazí, nemusí o larvách, ktoré postupne napádajú pečeň a iné orgány, dlhé roky vedieť a údaje z posledných rokov značia, že na Slovensku ide o čoraz rozšírenejšie ochorenie...

Tmavomodré až čierne asi centimeter veľké bobule jedinečnej chuti, ktoré rastú na malých kríčkoch v našich lesoch, sú v týchto dňoch cieľom zberačov lesných plodov. Čučoriedky sa síce vyznačujú pozitívnymi účinkami na zdravie, no konzumácia voľne rastúcich neumytých bobúľ predstavuje veľké zdravotné riziko. Na povrchu sa môžu vyskytovať mikroskopické vajíčka pásomnice s latinským názvom Echinococcus multilocularis, ktoré v organizme spôsobujú jedno z najzávažnejších parazitárnych ochorení prenosných zo zvierat na ľudí.

Nákazy pribúda

Prvé prípady sa na Slovensku vyskytli v roku 2000, no dnes nákazu zaznamenali už u stovky ľudí. „V okrese Poprad sme túto chorobu zaznamenali asi pred dvoma rokmi u rodiny, ktorá chovala psíkov a nákaza pochádzala od nich. Boli to dva alebo tri prípady,“ konštatovala regionálna hygienička Mária Pompová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade s tým, že potvrdila výskyt tejto nebezpečnej nákazy najmä u voľne žijúcich zvierat.