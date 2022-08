Kollár vládnutie menšinovej vlády odmieta: Toto žiada od SaS

Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár si nevie predstaviť vládnutie menšinovej vlády, najmä v súčasnej postpandemickej situácii a energetickej kríze.

Je to na strane Sloboda a solidarita, aby urobila kompromis. Za možný kompromis považuje odchod oboch ministrov, hospodárstva aj financií.

Podľa neho je to však konflikt ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) a ministra hospodárstva Sulíka (SaS) a oni by si to aj mali vyriešiť medzi sebou. Boris Kollár to povedal po stretnutí koaličných partnerov.

V prípade odchodu liberálov z vlády situáciu podľa Kollára zhoršuje ešte to, že SaS nechce podporiť predčasné voľby. "Ako budeme vládnuť s menšinovou vládou, čo budeme 20 mesiacov sedieť bez toho, aby sme vedeli prijať dôležité zákony, rozpočet, ako budeme vedieť valorizovať dôchodky?" pýta sa Kollár.

Stretnutie v hoteli Bôrik malo prispieť k vyriešeniu koaličnej krízy. Spor vo vláde sa vyostril po tom, ako parlament prelomil veto prezidentky pri tzv. protiinflačnom balíčku z dielne ministra financií a lídra OĽANO Igora Matoviča. Liberáli prestali chodiť na koaličné rady, vypovedali koaličnú zmluvu a žiadajú prepracovanie novej. Ich požiadavkou je aj odchod Matoviča z vlády. OĽANO to odmieta. SaS vyhlásila, že už nie je súčasťou koalície a ak sa do konca augusta nenaplnia jej požiadavky, ministri zo strany podajú demisiu.

Líder SaS Richard Sulík po rokovaní návrhy ocenil, upozornil však, že hlavná požiadavka liberálov na Matovičov odchod trvá a ak nebude splnená, predložené návrhy sú len kozmetické a nezmenia rozhodnutie SaS odísť ku koncu augusta z vlády.