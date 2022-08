V Bratislave namerali zvýšené hodnoty nebezpečného plynu: Máme sa báť prízemného ozónu?

Prekročil kritické hodnoty! Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal upozornenie pred prízemným ozónom, ktorý vzniká ako dôsledok vysokej koncentrácie smogu v ovzduší.

Platí od stredy až do odvolania. Kvôli tomu môžu ľudia v hlavnom meste pociťovať bolesti hlavy, dráždenie očí či nosa a kašeľ. SHMÚ preto odporúča ľuďom radšej sa nezdržiavať vonku a taktiež obmedziť fyzickú námahu. Kto je nebezpečným ozónom najviac ohrozený?

Ozón je plyn, ktorého molekula sa skladá z troch atómov kyslíka. Existuje životu prospešný ozón, ktorý sa nachádza v atmosfére a chráni ľudstvo pred nebezpečným UV žiarením zo slnka. Problém nastáva, keď sa ozón tvorí blízko pri zemi. Vtedy ho spôsobujú najmä výfukové plyny a nimi vytvorený smog, ktorý je pre ľudí nebezpečný.

Horúce letné dni v kombinácii so smogom tak tvoria ideálne podmienky pre vznik prízemného ozónu. A presne táto situácia v súčasnosti podľa SHMÚ v Bratislave nastala. „Oznámenie o vzniku smogovej situácie nasleduje pri ozóne po prekročení prahu 180 mikrogramov na meter kubický (µg/m3) vyjadreného ako jednohodinový priemer,“ informoval SHMÚ. Smogová situácia spôsobená prízemným ozónom trvá od stredy až do odvolania. Podľa portálu iMeteo nie je jeho vznik na Slovenska obvyklý.

„Nestáva sa to často, ale boli prekročené povolené hodnoty. Ozón je pre zdravie nebezpečný, keďže až 95 % ozónu vdýchnutého do pľúc zostáva v organizme. Oslabuje organizmus a zvyšuje náchylnosť na infekcie dýchacích ciest,“ uviedol portál s tým, že ľudia môžu pociťovať priamy vplyv na organizmus. „Sú nimi dráždenie očí, nosa a hrdla, tlak na prsiach, kašeľ a bolesti hlavy,“ doplnil úrad. Ministerstvo životného prostredia dodalo, že situácia by sa mohla zlepšiť v sobotu po prechode studeného frontu. „Naposledy bola takáto situácia na Slovensku v roku 2018,“ uzavrelo ministerstvo.

Ako sa v takejto situácii správať?