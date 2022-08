Vláda predstavila návrh na odmeňovanie zdravotníkov: O koľko dostanú sestry viac?! Analytik má jasno

Historické zvýšenie platov sestrám a pôrodným asistentkám v nemocniciach. To mal byť výsledok nočného oznámenia ministra financií Igora Matoviča (49), ktorý sľubuje sestričkám nielen zvýšenie platov, ale aj zavedenie príplatku za roky praxe.

Matovič s ministrom Lengvarským ukázali návrh, ktorý zvyšuje priemerné „minimálne mzdy“, ktoré štát sestrám posiela. Tie sa majú zvýšiť podľa praxe od 20 až do 44 %. Objavilo sa však už viacero „ale“, ktoré s týmto krokom súvisí.

Matovič zverejnil o druhej v noci na sociálnej sieti ilustračne fotografie dvoch zdravotných sestier a vyznal sa z náklonnosti k tomuto povolaniu s tým, že dokončil prácu na vyšších platoch. Detaily oznamoval spolu s ministrom Lengvarským vo štvrtok popoludní. Zmeny demonštroval na grafoch porovnávajúcich situáciu u nás a u susedov. „Česká republika nám tak trošku sestry vykráda do svojich nemocníc, takže sme chceli nastaviť systém tak, aby sme boli atraktívni,“ vysvetlil Matovič. Zároveň priznal, že v zahraničí budú sestry stále zarábať viac, lebo štát vplýva len na akúsi „základnú mzdu“ sestry a ďalšie príplatky sú na dohode s nemocnicami.

Základom návrhu je to, že sestry pracujúce v nemocniciach, ktorých je v súčasnosti 22 600, by mali základný plat nie na úrovni 89 %, ale 100 % priemernej mzdy. Zásadne by sa zvýšilo najmä navýšenie za roky odpracovanej praxe, ktoré by činilo za každý ďalší odpracovaný rok 1 % priemernej mzdy, pričom toto navyšovanie by sa zastavilo po 20 rokoch praxe.

Ešte viac by si polepšili sestry so špecializáciou, ktorým chcú Matovič s Lengvarským zvýšiť minimálny nástupný plat zo súčasného 1,06-násobku na 1,1-násobok priemernej mzdy. Vyššie platy by mali mať už od 1. 1. 2023 a v priemere to odhadol na 478 € mesačne navyše. Ide však o akýsi odhad, keďže celková suma pre sestry je odvodená od rokovania v samotných nemocniciach. Tam už niektoré sestry zarábajú aj toľko, ako sľubuje Matovič, po navýšení avšak ponovom, by mali dostávať ešte viac a to na základe zákonného nariadenia.