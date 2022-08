Košická železničná nemocnica sa obáva zániku: Toto žiadajú od nového majiteľa

Zamestnanci a vedenie Železničnej nemocnice s poliklinikou v Košiciach, ako aj Košický samosprávny kraj (KSK) sa obávajú možného zániku tohto zdravotníckeho zariadenia v dôsledku predaja budovy, v ktorej sídli.

Tú sa ako prebytočný majetok zatiaľ neúspešne snažia odpredať Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), ktoré však predpokladajú zachovanie účelu budovy novým nájomcom.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Odborári nemocnice žiadajú v rámci predaja objektu zakotviť podmienku zachovania zdravotnej starostlivosti. S výzvou sa najnovšie obracajú na ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala (nominant Sme rodina). Odborárske organizácie v nemocnici podľa ich predstaviteľa Petra Horváta žiadali v minulosti o túto podmienku ŽSR, odpoveď však nedostali. "Náš ďalší krok bude výzva priamo odoslaná ministrovi dopravy, kde ďalej budeme žiadať o jedinú vec, aby, aj keď táto budova bude odpredaná, naďalej tu mohla pôsobiť naša nemocnica, aby bola naďalej poskytovaná zdravotná starostlivosť občanom dvoch krajov - Košického a Prešovského kraja," povedal vo štvrtok novinárom.

Zariadenie patrí do siete nemocníc Svet zdravia, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti má nájomnú zmluvu v objekte do konca roka 2023. Nemocnica zahŕňa 14 ambulancií primárneho kontaktu, 40 špecializovaných ambulancií, moderný operačný trakt či šesť lôžkových oddelení s 96 lôžkami, ako aj oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny. "Čo sa týka rozsahu zdravotnej starostlivosti za minulý rok, čo bol naozaj ťažký covidový rok, sme vykonali spolu so špecialistami takmer 400.000 vyšetrení, v predcovidových rokoch to bolo takmer cez 600.000 vyšetrení.

A ak naozaj nebude ďalej zachovaná podmienka poskytovania zdravotnej starostlivosti v tejto budove, ja sa pýtam, kde si naši pacienti nájdu svojho gastroenterológa, urológa, endokrinológa, cievneho lekára a iné špecializácie, ktoré máme v našej nemocnici," povedala primárka ambulancií všeobecných lekárov Jana Kišidayová.