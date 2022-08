Jána Volka delili tri stotiny od zisku historickej medaily! Nič neľutuje: Zemiak má cenu zlata

Bol kúsok od historickej medaily v kráľovskej disciplíne, v behu na 100 metrov! Reč je o šprintérovi Jánovi Volkovi (25), ktorý v utorok večer obsadil na európskom šampionáte v Mníchove 4. miesto časom 10,16 s. Od bronzovej medaily ho delili tri stotiny sekundy.

Volko si pri svojej tretej účasti pripísal najlepší výsledok na ME pod holým nebom. Doteraz bolo jeho maximom 13. miesto z roku 2018 a ako prvý Slovák sa prebojoval do finále. V rozhovore pre Nový Čas prezradil, že tento úspech má pre neho cenu zlata.

Iba tri stotinky vám chýbali k zisku historického bronzu na stovke. Čo na to hovoríte?

- Vnímam to ako veľkú parádu, že som mohol pretekať vo finále šampionátu s najlepšími šprintérmi Európy. Vôbec neľutujem, že som skončil na štvrtom mieste. Pre mňa má zemiaková medaila cenu zlata.

Ale predsa, keby ste bežali o tri stotinky rýchlejšie, tak ako v semifinále, získali by ste bronz. Neškrie to?

- Nie, neberiem to tak. Ja som šťastný, že som postúpil do finále a predviedol takýto výkon.

Vy ste kvôli svalovému zraneniu vynechali svetový šampionát. Prekvapilo vás, že ste sa vrátili v takejto forme?

- Nepovedal by som, že ma to prekvapilo, skôr to beriem ako veľké zadosťučinenie za tie roky driny. Najmä som rád, že sa zranenie neobnovilo a sval drží.