Atletický odborník Alfonz Juck neskrýva nadšenie: Janko je v životnej forme!

Skvelý deň pre slovenskú atletiku. Tak označil štvrté miesto Jána Volka v šprinte na 100 m uznávaný odborník a komentátor Alfonz Juck (60). Volko podľa neho dokázal, že spolu s trénerkou Naďou Bendovou vedia načasovať formu presne na deň a hodinu!

Volko v semifinále vyrovnal národný rekord 10,13 a vo finále zabehol štvrtý najrýchlejší čas (10,16). Zaujímavé je, že ak by rekord zabehol aj vo finále, bral by bronz!

„Janko ukázal, že sa dokáže pripraviť na vrchol. Dokáže sa zlepšiť a príjemne prekvapiť aj v nečakanom momente. Byť štvrtý v Európe v najsledovanejšej disciplíne je parádny výsledok,“ povedal pre Nový Čas Juck. Na stovke je snom každého bežca dostať sa pod 10 sekúnd. Európania to majú ťažšie, len málokto z nich ju pokoril.

„Ohraničovať jeho možnosti nemá zmysel. Isté je, že si musí dávať pozor na zdravie. Dá sa na tom však pracovať,“ zamyslel sa uznávaný manažér a pokračoval: „Vo štvrtok je na programe dvojstovka. Volko je vo výbornej forme, myslím si, že do semifinále by sa mohol dostať. Uvidíme, necháme sa prekvapiť. Už to, čo dosiahol teraz, je nadplán. Je v životnej forme. Celá príprava smerovala k stovke, bolo to hlavne kvôli zraneniu, čo mal.“