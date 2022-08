Primátori a starostovia už vychádzajú do ulíc: Prestaneme svietiť, zvýšime poplatky za smeti aj škôlky!

Schyľuje sa k najhoršiemu. Šéfovia takmer všetkých miest a obcí majú v súčasnosti hlavu v smútku.

Pre obrovské zvyšovanie cien energii a balíček Igora Matoviča (49) musia riešiť, kde zoberú peniaze na zabezpečenie základných funkcii samospráv. Mnohé z nich tak avizujú, že začínajú so zvyšovaním poplatkov v školách či v DSS, šetrením na úradoch, ale dokonca aj vypínajú nočné osvetlenie. Čo sa bude diať v regiónoch najbližšie týždne?

Budeme šetriť na športe aj polícii

Branislav Tréger, primátor Liptovského Hrádku, predseda ZMOS

- Šetrenie by som začal napríklad pri športe, kultúre, potom sociálnymi vecami, ale samozrejme aj bezpečnosťou, čiže dotklo by sa to aj obecných, mestských polícií. V rámci sociálnych vecí, samozrejme že veľmi neradi by sme pristupovali k zvyšovaniu cien v tých zariadeniach, ale kvôli nekontrolovane stúpajúcim energiám jednoducho budú musieť byť upravené. To isté sa týka napríklad jedla, keďže okrem energií stúpajú aj komodity. Čiže je to strašný balík problémov, ktorý sa na nás valí, a či to zvládneme, to ukáže len čas, ale vyzerá to veľmi zle.

Menej miest v DSS a obmedzovanie služieb

Ondrej Lunter, podpredseda Banskobystrického kraja

- Ak vláda nezmení svoje rozhodnutie ohľadne svojho prorodinného balíčka, a zároveň nás nebude kompenzovať za dramaticky zvýšené náklady na energiách alebo aj mzdách, tak nás v budúcom roku na úrovni VÚC bude čakať výpadok 20 miliónov eur. Tým sa určite zastaví ďalší rozvoj kraja, či už v rekonštrukciách ciest, alebo pri vzniku nových zariadení sociálnych služieb. Samosprávy aj VÚC sa budú musieť rozhodovať, či budú dramaticky obmedzovať objem služieb, alebo budú navyšovať poplatky. A na druhej strane je tu dramatický nárast cien energií, ktorý sa odrazí jednak na vykurovaní, v školách, ale aj v zariadeniach sociálnych služieb.