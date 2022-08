Pohár trpezlivosť našich prominentov pretiekol, podpásovka pre ministra: Matovič, odíď!

Foto

Už to nevydržali. Dva týždne pred vyvrcholením koaličnej krízy sa do situácie zapájajú aj známe tváre. V otvorenom liste ministrovi financií Igorovi Matovičovi (49) adresujú výzvu, aby skončil na svojom poste. To požaduje aj SaS v záujme vyriešenia napätých vzťahov medzi Matovičom a Sulíkom (54).