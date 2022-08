Tragédia ešte stále nie je vyriešená: Jakubka († 6) zabila konštrukcia stanu: Ako funguje tábor po nešťastí?

Ani čas nedokáže zahojiť obrovskú bolesť, ktorú prežívajú. Pred rokom vyhasol v detskom tábore nad obcou Turček (okr. Turčianske Teplice) život Jakubka († 6), ktorého počas víchrice zavalila konštrukcia stanu.

Rodičia, rodina a ani známi malého chlapčeka sa dodnes s tragédiou nevyrovnali. Paradoxne, krátko po nej na sociálnej sieti napísali, že indiánsky tábor by skončiť nemal a musí robiť ďalej radosť aj iným deťom. Zdá sa, že organizátori toto želanie splnili.

Letný detský stanový tábor zničila v noci 16. augusta 2021 veterná smršť. V tom čase sa v ňom nachádzalo viac ako 100 ľudí, viaceré deti utrpeli zranenia. Následkom búrky došlo k poškodeniu a vyvráteniu stanov s deťmi. Žiaľ, Jakubko († 6) prišiel o život, keď ho zavalila konštrukcia stanu.

V tábore v súvislosti s tragédiou vtedy ukončili sezónu. Ani rok po nešťastí nepozbierali rodičia chlapčeka dosť síl na to, aby rozprávali o najhoršom dni svojho života. „Je to stále ťažké. Nechcem o tom hovoriť,“ povedal zronený otec malého chlapca. Indiánsky tábor nad obcou Turček je plný detí aj tieto prázdniny a stojí tam aj niekoľko stanov. Či sú lepšie zabezpečené ako vlani, sme sa chceli presvedčiť osobne. Do tábora sme sa však nedostali. „Všetko je v poriadku a zabezpečené,“ uviedol v telefonickom rozhovore muž, ktorého kontakt je uvedený na stránke Indiánskeho tábora Turček.