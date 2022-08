Chcete zmeniť poisťovňu? Pozor, máte na to iba pár týždňov: Ako vybrať tú vhodnú pre vás?

Svoju zdravotnú poisťovňu môže každý občan zmeniť raz ročne, a to do konca septembra. Už od augusta sa tak množia nielen podvodné prepoistenia, keď poistenec ani nevie o tom, že u neho nastala zmena, ale aj skutočné rozhodnutia, keď chcete benefity, ktoré vaša poisťovňa neposkytuje.

Podmienky jednotlivých poisťovní určite nie sú rovnaké. Ak práve tá vaša neuhrádza to, čo je pre vás dôležité, je na mieste otázka, či si nevybrať inú. Pred týmto rozhodnutím by ste sa však mali zamyslieť a ak vám ide o niečo konkrétne, radšej si to vopred overte.

Niektoré podmienky môžu byť uvedené zložito alebo na vyplatenie benefitu môžete potrebovať splniť viacero podmienok, v ktorých nemusíte mať prehľad. Ak sa už rozhodnete, buďte sústredení pri vypĺňaní prihlášky. „V prípade, že by neboli všetky údaje riadne vyplnené, prihláška nebude spĺňať podmienky a nová poisťovňa vás nebude môcť poistiť,“ uvádza Národný portál zdravia.