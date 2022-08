V Bratislave sa chystajú veľké zmeny: Pri Dunaji má vyrásť nová štvrť, príde mesto o zeleň?

Na pomoc volajú najväčších svetových architektov! Pravobrežnú (petržalskú) časť Dunaja čakajú veľké zmeny. Developer Penta vyhlásil celosvetovú architektonickú súťaž na projekt Southbank, ktorý sa bude nachádzať medzi Mostom Apollo a Prístavným mostom.

Túto lokalitu z veľkej časti momentálne zaberá Soví les, ktorý je chráneným areálom. Developer sľubuje, že zachovanie lesa bude jednou z hlavných priorít súťaže, od ktorej si sľubujú zapojenie najlepších architektov sveta.

Projekt Southbank patrí s projektom Nové Lido od J&T k najväčším stavebným zámerom v meste. Pravý breh Dunaja medzi Starým mostom a Prístavným mostom je charakteristický najmä Tyršovým nábrežím, vedľa ktorého sa nachádza zalesnená plocha ťahajúca sa stovky metrov. To by sa však mohlo zmeniť. V okolí chce Penta vybudovať polyfunkčnú zónu, vyhlásila preto architektonickú súťaž, do ktorej sa môžu zapojiť architekti z celého sveta.

„Ide vyslovene o architektonickú štúdiu. Konkretizovalo sa v nej, na akom pozemku môže byť zástavba, regulácie týkajúce sa výšky budov a podobne. Dostanú od nás zadanie, ktoré bude posudzovať odborná porota v rámci dvoch kôl,“ vysvetlila hovorkyňa Penty Lenka Vargová.

Do druhého kola priamo postupujú aj tri vyzvané architektonické ateliéry - Zaha Hadid Architects, Office for Metropolitan Architecture (OMA) a Bjarke Ingels Group (BIG). K nim sa pridajú ďalšie tri ateliéry z prvého, celosvetového kola. Výsledky súťaže budú známe 28. februára 2023.

Ochrana je prioritou

Vargová pripomenula, že súťaž je len prvým krokom a žiadne stavebné povolenia ešte nie sú zrealizované. „Povoľovací proces sa začne až následne, keď bude známy víťaz súťaže a potrvá určite nejakú dobu. Je ťažké povedať ako dlho, no skúsenosti hovoria, že máme jeden z najdlhších povoľovacích procesov v rámci výstavby na svete,“ vraví. Otázkou zostáva, čo sa stane s chráneným územím s rozlohou 418 700 m², zvaným Soví les, ktorý sa nachádza na nábreží Dunaja.