Rozkošné zviera doplatilo na ľudskú hlúposť: Veveričku v bratislavskej zoo zabili návštevníci

Doplatila na ľudskú hlúposť! Bratislavská zoo iba nedávno predstavila nový párik veveríc kanadských. Samička však nečakane uhynula. Dôvod je prostý, jeden z návštevníkov ju neoprávnene kŕmil! V dôsledku toho dostala otravu. Zoo preto na všetkých ľudí apeluje, aby zvieratá nekŕmili.

Samička veverice kanadskej uhynula na otravu tisom, ktorú jej ponúkol ako potravu niekto z návštevníkov. Je to pritom len pár dní, čo párik veveríc zoo predstavila.

„Často v našej zoo stretávame návštevníkov, ktorí z tašky vytiahnu jabĺčko, mrkvu alebo detské chrumky a chcú sa o ne deliť s našimi zvieratami, prípadne sa rozhodnú natrhať zeleň z okolia výbehu, ktorú zvieratám chcú ponúknuť ako potravu,“ vraví hovorkyňa Alexandra Ritterová.

Po upozornení podľa nej často argumentujú vetami ako „ale veď to je len kúsok jabĺčka, to im nemôže ublížiť“, prípadne „veď to je len tráva, vetvička, lístie“. „Našu zoo počas dňa navštívi 2 000 – 5 000 ľudí. Keby každý piaty návštevník ponúkol našim zvieratám takéto ,prilepšenie‘, išlo by o enormné množstvo stravy,“ vysvetľuje. Zoo vyzýva návštevníkov, aby zvieratá neprikrmovali a ak im chcú zabezpečiť stravu, môžu tak urobiť cez symbolickú adopciu.

Veverica kanadská