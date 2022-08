Silné slová Záborskej o pohrebe kardinála Tomka: Toto by si z neho mali odniesť všetci ľudia

Z pohrebu kardinála Jozefa Tomka by si všetci ľudia, veriaci aj neveriaci, mali odniesť nádej, s akou sa on celý život angažoval pri snahe zlepšiť svet okolo seba.

V TASR TV to povedala poslankyňa Národnej rady SR za OĽANO a splnomocnenkyňa vlády pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia Anna Záborská.

Pripomenula Tomkovu pastoračnú činnosť, ktorý bol šestnásť rokov prefektom Kongregácie pre evanjelizáciu národov a niekoľko rokov viedol Pápežský komitát pre medzinárodné euricharistické procesy. Počas tohto obdobia precestoval desiatky krajín. "Videl veľa biedy, nespravodlivosti, chudoby. Nebál sa to povedať nahlas. Ale vždy to bolo s istou nádejou, angažoval sa preto, lebo vedel, že to prinesie zlepšenie danej situácie," uviedla.

Kardinál Tomko bol jedným z blízkych spolupracovníkov troch pápežov - Pavla VI., Jána Pavla II. i Benedikta XVI, ale v kontakte s ním bola aj aktuálna hlava cirkvi, pápež František. Záborská s ním viackrát osobne hovorila. "Naposledy som sa s ním stretla deň po jeho 98. narodeninách a v deň výročia jeho vysviacky, v marci tohto roku," priblížila. Rozprávali sa o kardinálových cestách do Ázie či Afriky. Zaujímal sa podľa nej aj o jej post splnomocnenkyne.

spomínala. "Pri tých rozhovoroch bolo vidieť, že prešiel celý svet, založil 160 diecéz, zakladal semináre, inicioval reformy inštitúcií, ktoré v jednotlivých krajinách boli," doplnila Záborská.

Kardinál Tomko sa zaslúžil o vybudovanie Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Záborská si myslí, že prispel aj k tomu, že boli sv. Cyril a Metod vyhlásení za spolupatrónov Európy. Napriek tomu, že väčšinu života prežil v Ríme a rád sa označoval za "starého Rimana", podľa Záborskej nikdy neprestal byť Slovákom.

Utorkový pohreb kardinála Tomka bude podľa nej udalosťou pre tisícky ľudí. "Väčšina ľudí tam ide preto, že bol pre nich dôležitý a chcú vzdať úctu jeho pamiatke aj pri posledných obradoch jeho života. Posolstvo kardinála Tomka je veľká viera, ktorú celý život žil. Nie iba hlásal ako kňaz," uzavrela Záborská.