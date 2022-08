V Košiciach sa začína pohreb kardinála Tomka († 98): Kto všetko prišiel na rozlúčku?

V Dóme sv. Alžbety v Košiciach sa začína pohrebná svätá omša, ktorou sa veriaci rozlúčia so zosnulým kardinálom Jozefom Tomkom.

Ako agentúru SITA informoval hovorca Košickej arcidiecézy Jaroslav Fabian, na pohrebe by mali byť traja kardináli, viac ako 35 biskupov a arcibiskupov, prítomných je 350 kňazov a rehoľníkov a 80 rehoľných sestier. Spomedzi vládnych a politických činiteľov prišla prezidentka Zuzana Čaputová, predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) aj predseda Národnej rady SR Boris Kollár či minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (obaja Sme rodina). Pohrebnú svätú omšu celebruje emeritný pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Telo zosnulého kardinála po nej pochovajú v doteraz prázdnej podzemnej krypte v dóme, ako si to sám prial.

Viac ako šesťsto ľudí ešte aj dnes ráno prišlo vzdať úctu zosnulému kardinálovi Jozefovi Tomkovi, ktorého ostatky boli na posledné dve hodiny vystavené v Dóme sv. Alžbety v Košiciach. Najviac ľudí prišlo priamo do dómu po siedmej hodine, potom to podľa hovorcu ustálo. „Tesne pred deviatou sme zaznamenali nárast. Boli to väčšinou ľudia, ktorí chceli aj v katedrále ostať, pretože prvých 150 miest na pravej a ľavej strane bolo určených pre verejnosť. Čiže, kto z rána vedel prísť a po krátkej modlitbe zostať, mohol ostať, aj keď nebol ohlásený,“ vysvetlil Fabian. Pre tých, ktorí sa na pohrebnú omšu nedostali, je vonku pred Urbanovou vežou pripravená veľkoplošná obrazovka.