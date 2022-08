V Šanghajskom rebríčku je opäť jediná slovenská inštitúcia: Polepšila si Univerzita Komenského oproti minulému roku?

Jedinou slovenskou univerzitou v najnovšom vydaní ARWU, známeho aj ako Šanghajský rebríček, je Univerzita Komenského (UK) v Bratislave. Oproti minuloročnému umiestneniu si polepšila, aktuálne jej patrí 701. – 800. pozícia. TASR o tom informovala hovorkyňa UK Lenka Miller.

Rebríček ARWU tvorí 1000 najlepších univerzít z vyše 2500 hodnotených inštitúcií. Minulý rok sa v ňom UK umiestnila na 801. – 900. mieste, teraz poskočila o 100 priečok. Najlepšou na svete je opäť Harvardova univerzita. Z Českej republiky sa v Šanghajskom rebríčku aktuálne nachádza osem univerzít, z ktorých najlepšia je Karlova univerzita na 301. – 400. mieste.

Šanghajský rebríček sa orientuje predovšetkým na hodnotenie vedy a výskumu prostredníctvom šiestich ukazovateľov.Vo fyzike patrí UK 301. – 400. miesto a v klinickej medicíne je na 401. – 500. mieste.Rektora UK Mareka Števčeka teší, že sa UK v tohtoročnom rebríčku ARWU umiestnila na lepšom mieste ako minulý rok. "Verím, že náš štát prehodnotí bezprecedentné znižovanie dotácií slovenským univerzitám, lebo v súčasných podmienkach máme len minimálne možnosti pritiahnuť do svojich radov ďalších špičkových vysoko citovaných výskumníkov či držiteľov Nobelových cien," povedal rektor najväčšej slovenskej univerzity.V rebríčku QS World University Rankings dosiahla 651. – 700. priečku. V rebríčku Round University Ranking dosiahla 426. priečku, v kategórii vzdelávanie získala 178. miesto. V rebríčku CWUR sa aktuálne nachádza na 630. mieste. V prestížnom rebríčku Best Global Universities jej patrí 587. miesto, vo fyzike je v ňom na 244. mieste. Rebríček SCImago ju uvádza na 573. mieste. V rebríčku NTU Ranking (National Taiwan University Rankings) sa nachádza na 701. – 750. mieste, v predmete fyzika jej patrí dokonca 275. miesto vo svete. V rebríčku The Three University Missions MosIUR jej patrí 272. miesto, THE Impact Rankings ju zaraďuje na 601. – 800. miesto. Rebríček THE WUR zaraďuje UK na 1001. – 1200 miesto.