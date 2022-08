Štát stanovil maximálne ceny za nájomné byty: Koľko mesačne si musíte odložiť? V Bratislave si priplatíte!

Bude to konečne realita?! Ministerstvo práce oslovilo vo svojom rezorte tisícky ľudí, ktorí majú záujem o nájomné bývanie.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Z prvého prieskumu vyšli zaujímavé dáta, na základe ktorých by mali investori ponúkať nehnuteľnosti prípadným záujemcom. Už je jasné aj to, za akú maximálnu cenu bude možné ponúkať takéto bývanie v jednotlivých regiónoch, aj to, koľko by ste mali ušetriť oproti hypotéke. Bude to naozaj také výhodné a kedy budú takéto byty k dispozícii?!

Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny urobilo vo svojom rezorte prieskum, do ktorého zapojili až 45-tisíc reálnych ľudí. Cieľom bolo zistiť, koľko z nich má záujem o nájomné bývanie, a vytvoriť tak akúsi vzorku, z ktorej môžu budúci stavebníci vychádzať.

„Odpovedalo 3 044 záujemcov s tým, že na východe je rovnaký záujem ako po celom Slovensku. Polovica záujemcov je vydatá/ženatý, 31 % je slobodných, 17 % rozvedených, 2 % sú vdovci,“ vysvetlil šéf rezortu Milan Krajniak s tým, že k nehnuteľnostiam sa dostanú všetci, ktorí splnia podmienky, teda nie iba štátni zamestnanci.