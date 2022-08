Polícia chystá zavedenie nového systému pre vodičov: Budeme ako v škole? Za priestupok čierny bod!

Foto

Ku každému dopravnému priestupku prislúcha určitý počet bodov a keď ich nazbierate, zoberú vám vodičák. Zhruba takto funguje systém bodového hodnotenia vodičov, ktorý už dlhé roky uplatňujú v mnohých európskych krajinách. Onedlho by sme takýto systém mohli mať aj u nás. Ako by to mohlo fungovať a čo si o zavedení takéhoto opatrenia myslia odborníci?