Z desivého požiaru muž vyviazol s popáleninami: Rodine podpálili auto, chytil sa aj dom!

Požiar v rodinnom dome sa len zázrakom neskončil tragicky. Dôchodca Ladislav (62) z Poproča si z nedeľňajšieho požiaru rodinného domu odniesol vážne popáleniny. Horieť začalo v garáži, kde podľa polície páchateľ podpálil auto. Plamene sa čiastočne preniesli aj na dom.

Nebyť pohotových susedov, mohlo sa to skončiť horšie. V nedeľu po 18.30 hod. privolali hasičov k požiaru rodinného domu v Poproči. Zasahovali tam jednotky z Moldavy nad Bodvou, Poproča i Jasova. Podľa vyjadrenia košických krajských hasičov po príchode našli pri prieskume požiariska ležiacu osobu na podlahe za vstupnými dverami v zadnej časti zasiahnutého domu.

Tou osobou bol práve penzista Ladislav. „Bol vynesený na voľné priestranstvo pred dom. Mal popáleniny celého tela 2. až 3. stupňa a bol odovzdaný do starostlivosti RZP, ktorá ho odviezla na vyšetrenie do nemocnice,” uviedli hasiči. Plamene poškodili garáž so zariadením, osobné motorové vozidlo, garážovú bránu, plastové okno nad garážou a dymom boli zasiahnuté všetky miestnosti rodinného domu s vyčíslenou škodou 15-tisíc eur.

Ako príčinu vzniku požiaru hasiči označili úmyselné zapálenie osobného motorového vozidla v garáži rodinného domu majiteľom. Mária, ktorá je Ladislavovou susedkou, videla celý incident. „Sused ho vytiahol z garáže, mal úplne popálenú tvár, bol ale pri vedomí,“ opísala suseda. V dome sa nachádzala aj Ladislavova manželka, ktorá bola z incidentu v šoku, no vyviazla bez zranení.

Starostka obce Iveta Komorová Hiľovská na margo požiaru poznamenala: „Udalosť sa vyšetruje, viac sa k tomu vyjadriť neviem.“ Starostka dodala, že dotknutá rodina o pomoc nežiadala. „Ak nás o to požiadajú, sme pripravení im pomôcť,“ zdôraznila. Plamene v obci hasili aj v úvode mája, keď požiar zasiahol rodinný dom s mladou rodinkou a mesačným bábätkom. Podľa slov starostky bol rodine zriadený transparentný účet a pomohli im stabilizovať dom, rovnako im poskytli aj náhradné ubytovanie do konca roka.