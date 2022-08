Strašiak menom inflácia: V júli atakovala hrozivú hranicu, za toto si priplatíme najviac

Inflácia v júli dosiahla 13,6 %, môžu za to hlavne potraviny a energie. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k júlovým spotrebiteľským cenám, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

"Rast spotrebiteľských cien bol opäť plošný a stále prechádzal cez väčšinu hlavných položiek spotrebného koša. Napriek tomu sa dá povedať, že k rastu (i zrýchleniu) inflácie v posledných mesiacoch najviac prispievajú ceny potravín. Vysoké dynamiky medziročného rastu si držia i regulované ceny energií na bývanie," spresnil. K zrýchleniu inflácie už v júli podľa neho neprispievali ceny pohonných látok.

"Inflácia by už mohla atakovať svoj tohtoročný vrchol, hoci nepatrné zrýchlenie počas augusta sa ešte úplne vylúčiť nedá (vrchol očakávame nateraz v júli). Následne by silný bázicky efekt z druhej polovice minulého roka mal predsa len štatisticky brzdiť ďalšie zrýchľovanie medziročnej inflácie. Zmierňovanie rastu cien však bude najskôr len veľmi pozvoľné, keď ceny budú stále nahor tlačiť vyššie ceny energií, potravín i ich sekundárne efekty prelievajúce sa do dopytovej inflácie. Inflácia by tak mala zotrvať na úrovni okolo 12 až 13 % až do konca tohto roka," myslí si Koršňák.

Upozornil, že na úrovni okolo 10 % by sa rast cien mohol udržať aj v budúcom roku. Dotovať by ho mali naďalej najmä vysoké ceny potravín. Kľúčovou položkou, ktorá určí úroveň inflácie v budúcom roku, však budú ceny plynu a elektriny. Plné premietnutie trhových cien plynu do cien pre domácnosti by tak mohlo i v budúcom roku infláciu zrýchliť až k úrovniam okolo 13 až 14 %. Ak by sa nepodarilo uplatniť ani zmluvy na zafixovanie cien elektriny pre domácnosti, inflácia by v úvode roka mohla presiahnuť 20 %.