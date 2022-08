Vysoké ceny extrémne ohrozujú výrobu: Zavesia pekári prácu na klinec?! Rázna výzva pre vládu

Ceny energií majú extrémny dosah na odbytové ceny pekárskych, cukrárskych a cestovinárskych výrobkov.

Situácia je neudržateľná a s vysokou pravdepodobnosťou čoskoro spôsobí obmedzenie výroby najmä menších pekární v regiónoch, ba dokonca zastavenie výrob. Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) preto vyzýva vládu, aby schválila systém kompenzácií extrémnych cien energií pre potravinársky sektor.

"Potravinárske prevádzky sú nútené kupovať plyn a elektrinu za spotové, teda burzové ceny. Napríklad plyn stál pred rokom 36 eur za megawatthodinu (MWh), dnes je spotová cena 196 eur, čo je takmer o 540 % viac. Dlhodobé kontrakty za zvýhodnených cien odmietajú dodávatelia energií uzatvárať. Ide o situáciu, ktorá nemá obdoby. Množstvo potravinárskych podnikov nebude schopných zabezpečiť si energie na výrobu potravín. Podniky všetky svoje úspory minuli počas pandémie, pretože nás štát vylúčil z pandemických pomocí a žiadnym spôsobom nám doposiaľ nepomohol," uviedol Milan Lapšanský, predseda predstavenstva SZPCC.

Extrémne ceny plynu a elektrickej energie zásadným spôsobom ovplyvňujú ceny základných potravín. Dlhoročné kalkulácie pekárov, cukrárov a cestovinárov prešli v posledných mesiacoch zásadnou, historickou revíziou. Po desiatkach rokov, kedy bola najvýznamnejšou zložkou ich nákladovej štruktúry cena práce, ju na prvej pozícii vystriedali ceny energií. Plné premietnutie burzových, spotových cien do odbytových cien výrobkov by spôsobilo, že pre časť obyvateľstva by boli základné potraviny ako chlieb, rožky či ďalšie nedostupnými.

"Pekári aj ďalší potravinári sú síce zaradení do kritickej infraštruktúry a sú subjektami hospodárskej mobilizácie, avšak za uplynulé dva roky to prinieslo len povinnosti, náklady a nulovú pomoc zo strany štátu. Je nevyhnutné, aby vláda okamžite pristúpila k zaradeniu výrobcov čerstvých a základných potravín medzi subjekty s regulovanou cenou elektrickej energie a plynu. Žiadame tiež na rok zastavenie platieb odvodov a poistného z príplatkov za prácu cez víkendy, sviatky či v noci. Je neakceptovateľné, aby dva letné mesiace pred najväčšou ekonomickou a energetickou krízou v samostatnej ére Slovenska, ktorá začne už čoskoro, vláda rezignovala na akúkoľvek prácu na zachovanie existencie slovenských výrobcov potravín. Predseda vlády Eduard Heger (OĽANO) aj agrominister Samuel Vlčan (nom. OĽANO) pritom majú od predstaviteľov pekárov, cukrárov a cestovinárov návrhy riešení už od apríla," zdôraznil Lapšanský.

SZPCC združuje výrobcov z celého Slovenska. Má takmer 500 členov od SZČO až po veľké pekárne vo všetkých regiónoch Slovenska. Členovia zväzu zamestnávajú viac ako 12.200 pracovníkov.