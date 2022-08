Neuveríte, aké žiadosti chodia na Mikulcovo ministerstvo: Jeden väčší bizár ako druhý!

Na ministerstvo vnútra, ktorému šéfuje Roman Mikulec, sa zväčša obracajú Slováci, ktorí si lámu hlavu nad vážnymi problémami. Občas sa však stane, že ministerstvo dostane žiadosť, ktorá pobaví aj úradníkov.

Ak ste si mysleli, že práca v kancelárii je nudná, oddelenie vzťahu s verejnosťou Tlačového odboru kancelárie ministra vnútra SR vás vyvedie z omylu. Na svojom webe sa ministerstvo podelilo o vtipné žiadosti, ktoré od občanov dostávajú.

"Najväčší podiel telefonátov, mailov či listov tvoria rôzne dopyty o servisné informácie ohľadom evidencie vozidiel, zbraní, občianstva, občianskych preukazov a vybavovania dokladov, elektronických služieb, občianskych združení, nadácií, volieb, živností, zmeny mena, trvalého pobytu, prechodného pobytu, migrácie, tiež ohľadom udeľovania pokút, úhrad platieb za štátnu karanténu, informácie ohľadom odídencov z Ukrajiny," píše ministerstvo.

Do schránky im však priletia i žiadosti, nad ktorými sa nejeden zamestnanec ministerstva pousmeje. "K netradičným určite patria: prosba fotografa, ktorý nás raz požiadal, aby sme mu umožnili nafotiť Bratislavu zo strechy budovy MV SR na Pribinovej – umožnili sme mu to. Osobne sa na MV SR dostavila jedna pani, ktorá nás prišla upozorniť, že máme špinavé štátne zástavy, že sa to nehodí na ministerstvo, aby sme ich oprali. Vtipnú požiadavku mal na nás istý pán dôchodca, ktorý nás prosil aby sme vybavili, aby kuriér s jeho novým občianskym preukazom prišiel v inom čase, lebo on je veľmi aktívny, má veľa programu a nevie či bude doma. Túžbu 9-ročného chlapca z Nových Zámkov povoziť sa na výťahu paternoster pomohla zrealizovať matka chlapca, ktorá na MV SR napísala list. Chlapec s mamičkou si urobili výlet do Bratislavy a kolega z oddelenia vzťahu s verejnosťou sa postaral pre chlapca o nezabudnuteľný zážitok povoziť sa vo výťahu," prezradilo ministerstvo s tým, že nie vždy majú zamestnanci dôvod na úsmev a stretávajú sa i s negatívnymi telefonátmi či správami.

"Často vybavujeme telefonáty, kde občania nezriedka osočujúcim spôsobom majú potrebu vyjadriť svoj názor na spoločenskú a politickú situáciu, sťažujú sa na rozhodnutia súdov a prokuratúry, ktoré nespadajú pod rezort vnútra," dodáva ministerstvo.