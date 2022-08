Študenti si počas prázdnin prilepšujú prácou: Koľko zarobíme na letných brigádach!

Ničnerobenie a leňošenie u nich nehrozí, vyhrnuli si rukávy a pustili sa do práce!

Letné mesiace sú časom, keď majú stredoškoláci či vysokoškoláci voľno. Mnohí z nich sa však rozhodli privyrobiť si na brigádach. Koľko zarobia na hodinu, prečo si vybrali práve tieto zamestnania a kam poputujú zarobené peniaze?

Kontakt so zvieratkami je skvelý

Pracovníčka kontaktnej zoo

Katarína (21), Lipt. Mikuláš - 3,50 - 5€/hod.

- Pracujem tu veľmi rada. Ten kontakt so zvieratkami je veľmi pozitívny a každému by som to odporučila. Zarobené peniažky sa mi veľmi zídu, šetrím si na auto.

Zvieratá kŕmim aj čistím

Ošetrovateľ

Juraj (16), Košická Belá - 4€/hod.

- Ako brigádnik som tu prvýkrát, no chodil som do Zoo Košice vypomáhať už počas školskej praxe. Som tu ako ošetrovateľ, to znamená, prídem ráno, postarám sa o zvieratká, dávam im žrať, seno, vodu, na záver dňa po nich upracem, aby mali vo výbehu čisto. Strávim tu osem hodín denne počas týždňa, niekedy robím aj víkendy. Z toho, čo zarobím, zrejme investujem do rodiny. Práve som sa stal krstným otcom, takže dieťatku kúpim niečo pekné.