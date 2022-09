Čo je za kolapsmi trénovaných ľudí? Kardiochirurg Fischer: Každý športovec by mal absolvovať tri vyšetrenia

Za necelý mesiac otriasli Slovenskom dve tragédie, keď náhle skolaboval športovec. Známy je prípad Milana Lieskovského, známeho ako DJ Lesky († 57), ktorý skolaboval počas pretekov na bicykli.

Podľa medializovaných informácií mal byť príčinou kolapsu infarkt. Počas 10. ročníka pretekov Donovalský drapák po absolvovaní 22-kilometrovej trate na bicykli v cieli skolaboval a zomrel 47-ročný športovec Dušan. S uznávaným kardiochirurgom Viliamom Fischerom (83) sme sa zhovárali o tom, čo môže byť príčinou kolapsov športovo zdatných ľudí.

Čoraz častejšie kolabujú pri športovej záťaži ľudia v aktívnom veku – a týka sa to vrcholových aj amatérskych športovcov. Čím to je, keď všetci sú trénovaní na záťaž?

Má to niekoľko príčin. Najčastejšie to býva tzv. hypertrofická kardiomyopatia – ochorenie srdca, ktoré sa prejavuje svalovým zhrubnutím pravej a ľavej komory srdca, ktorá cez patologické vzruchy robí problém. Ku kolapsu prichádza najčastejšie pri aktivitách u 20- až 30-ročných, ale nie je to výnimočné ani u starších ľudí. Veľmi často sa stáva, že je zmenená – fibrotická len malá časť srdcovej svaloviny. Bunky sú zmenené a odtiaľ idú patologické prejavy – napríklad chvenie srdca – fibrilácie. U 30- až 40-ročných to býva už aj koronárna choroba.

O čo v takom prípade ide – laicky povedané?

Môže tam byť neštandardný odstup srdcových tepien. Zriedkavý je esovitý priebeh srdcových tepien alebo srdcové tepny sú hlbšie vo svalovine srdca. Keď potom dôjde k svalovým sťahom (systola a diastola), vtedy môže prísť k nedokrveniu srdcového svalu. Pritom opakujem – koronárne tepny môžu byť zdravé. Môže ísť však aj o začiatok chorých srdcových tepien, keď sa začne tepna zužovať. Sú to tvrdé cholesterolové plaky, ktoré môžu pri určitej záťaži prasknúť. Cieva sa zúži, uzatvorí sa, a tým dochádza k infarktu. To sú tie náhle stavy. Náhle úmrtia bývajú aj pri chlopňových chybách.

Môže byť príčinou aj stres?

V literatúre sa opisuje aj stres, pri intenzívnom tréningu alebo zápase v spojení s dehydratáciou, so stratou elektrolytov, zhoršením krvného prietoku. K tomu zvýšená fyzická aktivita pôsobí ako spúšťací mechanizmus. Za určitých okolností aj stres v spojení s týmto všetkým môže spôsobiť náhly kolaps.