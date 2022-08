Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak cez víkend navštívil obec Košeca (okres Ilava). Prišiel tak spolu s občanmi osláviť výročie prvej písomnej zmienky o obci.

"V Košeci dnes slávia 750. výročie prvej písomnej zmienky o obci. Úctyhodný vek! Váš domov prosperuje - vidno to na vašich uliciach, vidno to na príchode nových ľudí ku vám, vidno to aj na rozvoji obce samotnej. Všetkým vám zo srdca gratulujem," píše Krajniak na sociálnej sieti.

Minister si vďaka milej udalosti zaspomínal na detstvo. "A ďakujem za úžasný výročný jarmok! Retiazkový kolotoč bol pre mňa návrat do detských čias a lietajúce raketové auto bolo špeciálnym prekvapením, to som naozaj nečakal," teší sa minister.

