Vitamínové bomby priamo zo stromu: Exotické ovocné stromy, ktorých výsadbu určite neoľutujete

Jablko, marhuľa alebo hruška - to všetko sú typické ovocné druhy v slovenských záhradách.

V našich zemepisných šírkach sa však darí aj omnoho exotickejším druhom ovocia, ktoré ste možno doteraz nikdy neochutnali.Toto sú ovocné stromy, ktorých výsadbu vo svojej záhradke určite neoľutujete.

Morušovník (lat. morus)

Otvoriť galériu Morušovník Zdroj: getty images

Morušovník prišiel do Európy z ďalekej Ázie, v našich končinách však nie je žiadnym nováčikom. Vďaka svojim chutným plodom si našiel miesto v záhradách, neraz ho možno nájsť vysadený popri plotoch a cestách. U nás sú najznámejšie moruša čierna a biela, pričom výraznejšiu chuť majú tmavé plody. Úrodu môžete v lete zbierať po dobu niekoľkých týždňov, pričom si z nich na zimu môžete pripraviť chutný sirup alebo čaj. Čaj sa pripravuje aj z listov. Moruše obsahujú mnoho vitamínu C, ale napríklad aj vitamín K, železo, horčík, draslík a vápnik. Podobne ako dobré víno sú i zdrojom resveratrolu a jedným z ich pozitívnych účinkov je aj vyrovnávanie hladiny cukru v krvi. Plody môžete použiť rovnako ako maliny alebo černice. Pripravíte s nimi chutné kaše.

Myrobalán alebo slivka čerešňoplodá (lat. Prunus cerasifera)

Možno ste ešte o myrobaláne nepočuli, napriek tomu ste ho už jedli. Mnoho ľudí si mýli plody myrobalánu s mirabelkami, známymi aj ako slivky mirabelkové. Myrobalány rastú zvyčajne divoko pri cestách a nájdete ich v rôznych farebných kombináciách či dokonca tvaroch. K nám sa rozšírili z východu, ich domovom je Ázia. Sú odolné i mrazuvzdorné a nemajú ich radi ani škodcovia. Zatiaľ čo mirabelky nájdeme zvyčajne v záhradách, myrobalány rastú voľne, a tak si ich v sezóne môže nazbierať prakticky každý. Oba druhy možno rozoznať jednoducho podľa plodov. Dužina mirabelky sa od kôstky oddeľuje jednoducho, naopak, pri myrobalánoch vám vyberanie kôstok pôjde ťažšie. Po zbere ich do troch dní skonzumujte alebo spracujte. Skúsiť môžete svoje obľúbené slivkové recepty, naložiť ich však môžete aj vcelku do cukrového sirupu. Jednoduchým spôsobom, ako ich skladovať, je mrazenie, vydržia takto až do nasledujúcej sezóny.