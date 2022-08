Po útoku nacistov zostalo v dedinke len 6 domov: História opradená záhadou

Národ, ktorý si nepripomína svoju históriu, nemá budúcnosť. Počas sobotného podujatia Stretnutie generácií v obci Kalište v Banskobystrickom okrese, ktorú počas druhej svetovej vojny vypálili nacisti, to povedal predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina).

Ako uviedol, je veľmi dôležité, aby sme si takéto udalosti pripomínali. Mnoho ľudí z mladej generácie podľa neho nevie, čo sa v Kališti udialo. "Keď si to nebudeme pripomínať my, tak sa o to mládež ani nebude zaujímať. A nebude si vážiť našu históriu," zdôraznil.

Predseda vlády Eduard Heger (OĽANO) v sobotu pripomenul, že Kalište je miestom nesmierneho hrdinstva v srdci Slovenska. "Občania obce položili vlastný život, postavili sa zlu," podotkol s tým, že v súčasnosti je podľa jeho slov túžba po mieri omnoho bytostnejšia. "Práve preto, že vidíme vojnu u našich susedov na Ukrajine," konštatoval.

Z rezortu obrany prišiel vzdať hold všetkým obetiam aj generálny tajomník Ministerstva obrany SR Peter Kozák. "Kalište bolo dôležitým centrom odboja, dnes je tichým pomníkom hrdinov, ktorí napriek nebezpečenstvu stáli v rozhodujúcich chvíľach na strane slobody a demokracie. Zanechali nám tak dôležitý vzor odhodlania bojovať za hodnoty," uviedol.

Hovorkyňa dodala, že zo 42 domov v obci Kalište zostalo po útoku nacistov šesť. Obec tak zanikla. Od roku 1961 je národnou kultúrnou pamiatkou v správe Múzea Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici. "Pre Múzeum SNP je veľkou výzvou najmä historický výskum udalostí na Kališti. Ani dnes presne nevieme, kto konkrétne je zodpovedný za tieto smutné udalosti z marca 1945," uzavrel riaditeľ Múzea SNP Marian Uhrin.