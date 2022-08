Igor Matovič ukázal, čo má v záhrade: Tak to je poriadny úlet!

Igora Matoviča väčšina Slovákov pozná ako ministra financií s nespočetným množstvom nápadov. Z osobného života toho Matovič veľa neprezradí, no tentokrát spravil výnimku.

Pred časom sa Matovič chválil mačkou, no málokto vie, že minister má i psa. A ten sa u politika doma stará o kopu zábavy. "Náš domáci hafo je nezbedník. Veľmi rád je pri stole, keď niečo jeme a veľmi rád zo všetkého okoštuje, respektíve zvyčajne pahltne prehltne." prezradil minister na sociálnej sieti.

To však ešte Matovičovci netušili, že príbeh paradajky bude mať dramatické pokračovanie. "Lenže, za pár týždňov na mieste pri bránke, kde si zvykne Dunčík zahrabať veci na horšie časy do zásoby, začala rásť rajčinka. A Pavlínke ju bolo ľúto vytrhnúť. Rástla, rástla až vyrástla na takúto krásnu slečnu. Je to síce úlet, mať pri bránke rajčinu, ale pokaziť radosť Dunčíkovi by nebolo fér," dodáva minister s úsmevom.