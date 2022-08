Miss babička očarila talentom, na ktorý zbalila svojho manžela: V nemom úžase bol aj Krajniak

Srší optimizmom, pozitívnou energiou a miluje spev i divadlo.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Takáto je Babička roka 2022 Eva Henteková (62) z Veľkého Krtíša, ktorá sa stala víťazkou celoslovenskej súťaže v Sabinove. Na súťaži zaujala i spevom, na ktorý bývalá učiteľka kedysi zbalila aj svojho manžela Štefana. S ním má tri deti a tešia sa z piatich vnúčikov. Čo všetko vitálna babička stíha?

Akčná seniorka Eva (62) je členkou Jednoty dôchodcov vo Veľkom Krtíši a práve odtiaľ ju nominovali do súťaže. „Všetky ženy sa zhodli, že to budem ja. Aktívne sa totiž venujem aj ručným prácam, čo bola jedna z podmienok súťaže. No a ja vyšívam, štrikujem a maľujem,“ objasňuje Evka, ktorú porota vybrala za Babičku roka spomedzi šiestich kandidátok zo všetkých kútov Slovenska.

Miss babička

Staré mamy si zmerali sily v dvoch disciplínach. Prvá bola predstaviť seba a svoj región a druhá umelecký prejav. Práve v ňom sa cítila Veľkokrtíšanka ako ryba vo vode. „Vybrala som si spev a moju obľúbenú pesničku od Beaty Dubasovej Vráť mi tie hviezdy. Pán minister Krajniak mi prezradil, že práve druhá disciplína rozhodla o mojom víťazstve,“ hovorí s úsmevom Evička, ktorej sa týmto triumfom splnil sen.