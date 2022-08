Medzi Ružomberkom a Žilinou sa stojí v hodinových kolónach: Kraj je znechutený, ako situáciu vysvetľujú?

Prejazd medzi Ružomberkom a Žilinou sa môže z pôvodných 60 minút v týchto dňoch predĺžiť aj na niekoľko hodín.

Stavebné práce na dvoch hlavných trasách v tomto úseku spôsobujú v exponovaných časoch a dňoch viac ako hodinové kolóny. Slovenská správa ciest (SSC) aj Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) ako správcovia dotknutých ciest hovoria, že opravy boli nevyhnutné. Kraj však dodáva, že SSC ich o aktuálnej rekonštrukcii mostných záverov v Žiline neinformovala. A to aj napriek tomu, že zvyčajnú obchádzkovú trasu cez Zázrivú ŽSK rekonštruuje už od vlani.

Hovorkyňa kraja Eva Lacová pre TASR uviedla, že sú znechutení tým, čo vodiči v týchto dňoch na cestách zažívajú. "Práce na našej ceste, úseku Zázrivá – Párnica, sa začali ešte na jeseň 2021, keď sa realizovali prvé úseky cesty a rátalo sa s pokračovaním prác v tomto roku. Nemali sme žiadnu vedomosť o tom, že SSC chce uskutočniť opravy záverov na ceste I/18 v Žiline," skonštatovala.

Rekonštrukcia mostných záverov v Žiline bola podľa Martina Guziho z komunikačného odboru SSC nevyhnutná pre ich nevyhovujúci stav. Ukončenie prác predpokladajú 21. augusta, v závislosti od poveternostných podmienok, možností dodávateľa a dopravnej situácie v mieste rekonštrukcie. "Snažíme sa koordinovať práce na stavbách so samosprávou, niektoré opravy sú však nevyhnutné a musia sa urobiť v danom čase," povedal.

Do budúcnosti ŽSK považuje za nevyhnutné, aby sa všetky dotknuté organizácie i štátna správa informovali o obmedzeniach s cieľom vyhnúť sa podobnej situácii. "Veríme, že po ukončení rekonštrukcie mosta v Žiline dôjde k upokojeniu situácie," dodala Lacová. Výhľadovo by tam práce mali trvať ešte deväť dní. Oprava cesty v Zázrivej by sa mala úplne skončiť až na budúci rok.

"Situácia nás mrzí, no realizácia stavebných prác na ceste smerom na Zázrivú je rozsiahla a vyžaduje si dopravné obmedzenia. Priepustnosť dopravy v čase realizácie prác priamo na mieste monitorujú policajti. Tí potvrdili správnosť nastavenia semaforov a dĺžky pracovných úsekov," podotkla hovorkyňa ŽSK.