Stretnutie predstaviteľov koalície: Zakopú vojnovú sekeru? Toto považuje prezidentka za dôležité

Prezidentka SR Zuzana Čaputová považuje za dôležité, aby sa vnútropolitická koaličná kríza riešila čo najskôr a s čo najjasnejším výsledkom. K svojmu ďalšiemu postoju a krokom sa hlava štátu vyjadrí po stretnutí koaličných predstaviteľov, ktorí sa majú v piatok zaoberať riešením situácie.

"Je dôležité, že aktéri koaličnej krízy, teda koaličné strany, budú mať stretnutie. Uvidíme ako stretnutie dopadne, aké budú jeho závery. To, čo považujem za dôležité, je, aby sa vnútropolitická kríza riešila čo najskôr a s čo najjasnejším výsledkom," uviedla hlava štátu.

Premiér Eduard Heger (OĽANO) očakáva od koaličných partnerov, že na piatkové stretnutie prídu s presvedčením, že Slovensko potrebuje stabilnú vládu, ktorá sa opiera o fungujúcu parlamentnú väčšinu. Verí v ochotu spolupracovať. Zopakoval možnosť transparentnejších pravidiel fungovania koalície. "Som presvedčený, že ak na dnešné stretnutie prídeme s ochotou spolupracovať v záujme Slovenska, budeme na dobrej ceste vyriešiť si naše vnútorné problémy," uviedol premiér na sociálnej sieti.

Upozornil, že Slovensko dnes čelí mimoriadnym udalostiam, a to očiste spoločnosti, vojne na Ukrajine, enormnému rastu cien energií či prítomnosti pandémie. "Chcem veriť, že bude splnená aj druhá podmienka na vyriešenie tejto krízy – a to, že sa budeme rešpektovať a počúvať. Je to naša povinnosť voči voličom, ktorí nám dali mandát vládnuť štyri roky a posunúť Slovensko dopredu," doplnil.

Stretnutie vo vládnom hoteli Bôrik zvolalo OĽANO. Vo štvrtok (11. 8.) predsedníctvo a poslanci hnutia vyhlásili, že ich líder Igor Matovič ostane ministrom financií aj po uplynutí ultimáta od strany SaS a ich stanovisko je nemenné.