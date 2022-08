Minister Naď o osude našich stíhačiek: Dostaneme za migy 300 miliónov €?! Analytik má jasný názor

Nám už nie sú nanič a iba by práchniveli v hangároch. Ukrajina ich, naopak, bude ešte vedieť využiť.

Poskytnutie našich dosluhujúcich stíhačiek sovietskej výroby MiG-29 Kyjevu vyzerá byť ideálnym riešením pre Slovensko, ktoré sa potrebuje zbaviť starých strojov, ale aj pre Ukrajinu, ktorej sa zídu v boji proti ruskému agresorovi. Ako a kedy by k takejto transakcii mohlo prísť a ako bude chránené slovenské nebo po tom, čo sa zbavíme starých sovietskych harabúrd?

Slovenskej flotile jedenástich migov sa pomaly končí životnosť. Hoci „na papieri“ by mali byť ešte niekoľko mesiacov či rokov schopné letu, v realite sa podľa odborníkov tieto údaje v prípade týchto strojov nadhodnocovali a skutočnosť je taká, že už dosluhujú. Predstavitelia slovenského ministerstva obrany preto už dlhšie skloňujú možnosť, že by sme ich mohli poskytnúť Ukrajine.

Hoci to tak na prvý pohľad môže vyzerať, nešlo by však o žiaden „danajský dar“. Ukrajinci totiž rovnaké stroje využívajú, a tak by si vedeli tie naše opraviť a využívať ďalej, prípadne ich aspoň využiť na súčiastky. Minister obrany Jaroslav Naď rokoval o tejto otázke so svojimi rezortnými kolegami z krajín NATO aj vo štvrtok v Kodani.

„Riešim, či sa nájde súbor krajín, ktoré by boli ochotné odkúpiť to, aby sme boli schopní poskytnúť to Ukrajine, a za to si my kúpime inú techniku. Alebo či nám za migy, ktoré by sme poskytli Ukrajine, poskytnú iný materiál, ktorý by sme mohli použiť na svoju obranu,“ prezradil predtým pre Denník N.