Budeme sedieť doma vo svetroch?! Európa sa pripravuje na nedostatok plynu: Na čo čaká Slovensko

Už vedia, ako budú šetriť!

Jednotlivé krajiny Európy už vydávajú manuály pre svojich obyvateľov pre prípad, že plynu v zime nebude dostatok. Česká republika varuje, že ak príde k problémom s dodávkami paliva, v obývačkách sa bude môcť kúriť na 18 °C a v triedach na 19 °C, v nemocniciach bude len o stupeň viac. Aké opatrenia prijme Slovensko?!

České ministerstvo priemyslu a obchodu (MPO) navrhuje, aby sa v prípade núdzovej energetickej situácie vykurovali budovy na nižšiu teplotu. Nemocnice pre chorých budú môcť byť vykúrené len na 20 stupňov, rovnako hrozí, že v domácnostiach neprekročia teploty okrem kúpeľne 18 stupňov.

Vyplýva to z materiálov zverejnených v elektronickej knižnici pripravovanej legislatívy. Takýto scenár je v Česku reálny, ak by bol vyhlásený núdzový stav. Ministerstvo totiž varuje, že ak nebude mať dostatok plynu, pocítia to nielen administratívne budovy, školy, ale aj domácnosti a nemocnice. České plynové zásobníky sú naplnené na 80 %.





Plynu máme dosť?!

Česko nie je jedinou krajinou v Európe, kde takéto opatrenia zaviedli. Šetriace opatrenia oznámili aj Španielsko či Nemecko. Minister hospodárstva Richard Sulík, ktorý má problematiku dodávok plynu pod palcom, už niekoľko týždňov tvrdí, že obavy nie sú namieste.

„Môžem s konečnou platnosťou oznámiť, že Slovensko má plynu dosť na celú budúcu vykurovaciu sezónu, teda až do konca marca 2023 a tento plyn sa nachádza v slovenskom vlastníctve,“ vyhlásil minister pred pár týždňami. Aktuálne zásoba pokrýva podľa aktuálnych vyhlásení rezortu už 50 % celoročnej spotreby, čím sa Slovensko zásobami zaradilo na druhé miesto v Európe.