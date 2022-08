Dychberúci koníček invalidného dôchodcu Jozefa: V nemom úžase zostali športovci i prezidentka!

Jeho diela vyzerajú úplne tak, ako keby vyšli z fotostroja - a pritom sú z úplne iného materiálu. Bývalý futbalista Jozef Kilik (52) z Lenky (okr. Rimavská Sobota) vyrezáva z dreva podobizne známych či neznámych ľudí.

Už takto zvečnil reprezentačného trénera Craiga Ramsayho, našu najlepšiu zjazdárku Petru Vlhovú či prezidentku Zuzanu Čaputovú. Všetci boli z jeho diel unesení. Jozef je pritom samouk a vyrezávanie je jeho koníček.

Vyučený opravár poľnohospodárskych strojov sa rezbárstvu začal venovať pred piatimi rokmi po operácii chrbtice. Musel totiž prestať pracovať na výstavbe mostov. „Od detstva som rád kreslil a motal sa pri starkom, ktorý pracoval s drevom. Zbožňoval som jeho vôňu. Po kariére futbalistu som začal pracovať a na drevo už nebol čas. Po operácii mi však manželka na Vianoce kúpila dláta, a tak sa to všetko začalo,“ objasňuje invalidný dôchodca Jozef.

Pre športovcov i prezidentku

Jeho prvým výrobkom bola chalúpka pri Kráľovej holi, ktorú daroval bratovi. Potom sa rozhodol vyrobiť portrét pre doktora, ktorý mu operoval chrbticu. „Keď som mu ho išiel darovať, mal pri sebe medikov z Anglicka. Povedal, že azda mu nejdem dať úplatok. Dar som teda najprv ukázal medikom, ktorí sa zmohli len na ,wau‘. Doktor bol dojatý, povedal, že mám dar od Boha, týmto sa mám živiť, a nie robiť na stavbách,“ hovorí s úsmevom Kilik. Nasledovali portréty jeho obľúbených futbalistov, tenistu Rogera Federera a našich hokejistov.

„Janko Lašák sa veľmi tešil, aj tréner Ramsay a Peter Bondra mi dokonca zatelefonoval a poďakoval. Podobizeň z dreva som daroval aj Petre Vlhovej, ktorej veľmi fandí moja manželka. Keď som jej portrét doniesol na autogramiádu, skutočne sa potešila,“ prezradil šikovný majster. Nedávno pri návšteve Gemera dostala Jozefovo dielo prezidentka Zuzana Čaputová. „Po našom starostovi mi odkázala, že je to asi najviac autentický portrét, čo dostala,“ ozrejmil nadaný umelec, ktorého uznania od ľudí posúvajú ďalej. Jozef však tvrdí, že stále sa má v čom zlepšovať a rád si dá poradiť od skúsených rezbárov. Jeho najväčším radcom, ale aj kritikom je manželka Zuzana. Pán Kilik má v talóne ešte mnoho osobností, ktoré by chcel zvečniť do dreva, najbližšie sa chystá na portrét vynikajúceho futbalistu Christiana Ronalda.