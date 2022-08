Obyvatelia paneláka smrti bojujú o strechu nad hlavou: Stopka, akú po vlne empatie nečakali

Od obrovskej tragédie, ktorá otriasla celým Slovenskom a zahynulo pri nej osem ľudí, uplynulo 2,5 roka.

Obyvatelia desiatich bytov z bytovky na Mukačevskej 7 v Prešove, ktorú poškodil mohutný výbuch plynu a následne ju museli zrovnať so zemou, by si na rovnakom mieste radi postavili novú bytovku. Narážajú však na odpor úradníkov.

Ľudia, ktorí chcú stavať, sa združili a od väčšiny ostatných vlastníkov odkúpili ich podiely na parcele. „Zostalo len päť maličkých pozemkov s rozlohou od 8 do 10 štvorcových metrov, ktoré sa nám nepodarilo odkúpiť. Jeden z nich patrí finančnej správe, s ktorou to riešime. So zvyšnými vlastníkmi sa komunikuje zložito, ale pošleme im návrhy zmlúv. Ak ich neakceptujú, obrátime sa na súd,“ uviedol zástupca nádejných staviteľov a niekdajší domovník Mojmír Květoň. Dali si vypracovať aj štúdiu, ako by bytovka mohla vyzerať. Má byť osempodlažná, ale najnižšie tri poschodia zaberie parkovisko, aby bola splnená podmienka vybudovania parkovacích miest. Bytov má byť spolu 15. Päť predajú alebo ich prenajmú.

Takto má vyzerať nová bytovka. Zdroj: Peter Novotný

„Narazili sme však na problém na stavebnom úrade. Už vyše troch týždňov čakáme na stanovisko k územnému rozhodnutiu a úradníci sa nevedia rozhýbať. Pritom od nešťastných udalostí už prešlo 30 mesiacov. Tvrdia nám, že kým nemáme odkúpené všetky pozemky, nemôžu rozhodnutie vydať. Ale zákon sa dá vykladať rôzne. Čakali sme tak dlho, že už sa zvýšili ceny stavebných materiálov, energií a práce do obrovských výšok. Keď budeme čakať dlhšie, už sa možno projekt stane nerealizovateľný kvôli obrovským nákladom. Spočiatku sme zažívali vlnu empatie, teraz akoby sa to otočilo a musíme bojovať s byrokraciou,“ podotkol nešťastný exdomovník. Čo na situáciu hovorí samotné mesto? „Mesto spolu s vlastníkmi pozemkov našlo kompromisné riešenie. Bližšie informácie poskytneme v krátkom čase,“ uviedla referentka z kancelárie primátorky mesta Lenka Šitárová.

