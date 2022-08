Dospeje koaličná kríza k záveru? Lídri strán budú rokovať, takto to vidia Heger s Kollárom

Lídri koaličných strán sa majú zísť v piatok (12. 8.), aby rokovali o východisku z koaličnej krízy. Premiér Eduard Heger (OĽANO) opäť zdôraznil, že jeho prioritou je dovládnuť v štvorkoalícii do konca volebného obdobia.

Do konca týždňa sa má premiér stretnúť ešte so šéfom SaS Richardom Sulíkom. Predseda Sme rodina a parlamentu Boris Kollár hovorí, že stále je čas do 31. augusta. "Ešte stále je to konflikt medzi OĽANO a SaS. Teraz v piatok zvolal premiér stretnutie s lídrami koaličných strán, tak snáď sa to nejakým spôsobom ešte pohne. Pevne verím v zdravý rozum," povedal pre TASR počas stredajšieho výjazdu v Handlovej. Spolu s Hegerom sa zúčastnili na spomienke na obete banských nešťastí.

Premiér chce zachovať štvorkoalíciu. "Tomuto venujem všetko svoje úsilie. Práve preto venujem veľa času do rozhovorov, do stretnutí, ktoré budú pokračovať," uviedol pre TASR s tým, že so Sulíkom sa má stretnúť v tomto týždni ešte pred jeho odchodom na dovolenku. "Nachádzame sa vo veľmi ťažkých časoch, máme pred sebou veľmi náročné obdobie, potrebujeme ostať jednotní, zodpovední a hlavne potrebujeme ostať vo svojich funkciách," vyhlásil.

Aj Kollár zdôraznil, že sa nachádzame v ťažkom období, keď občania potrebujú pomôcť v súvislosti s energiami a plynom. "Teraz položiť ministerstvo hospodárstva a odísť v takto rozbúrených časoch, to by bola zbabelosť všetkých, ktorí takéto niečo vykonajú," doplnil šéf Sme rodina.

SaS vypovedala koaličnú zmluvu a žiada vypracovanie novej. Ich požiadavkou je aj odchod lídra OĽANO a ministra financií Igora Matoviča z vlády. Ak sa ich požiadavky nenaplnia do konca augusta, ministri za SaS chcú podať demisiu.