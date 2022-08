V troch slovenských mestách začnú vydávať jódové tablety: Kde si ich môžete vyzdvihnúť?

Mestá Trnava, Piešťany a Hlohovec začnú od pondelka (15. 8.) vydávať obyvateľom jódové tablety na profylaxiu v prípade jadrovej havárie.

Výmena tabliet sa uskutočňuje v okruhu elektrárne Jaslovské Bohunice v pravidelných päťročných intervaloch. V Trnave na tento rok zvolili model decentralizácie výdaju. Podľa hovorkyne Veroniky Majtánovej budú do 27. augusta vždy od pondelka do soboty od 8.00 do 20.00 h otvorené výdajné miesta pre centrum v kine Hviezda, pre štvrť Prednádražie v budove bývalej školy na Mozartovej ulici, pre Kopánku v kultúrnom dome, pre Družbu v bývalej škole V jame 3, pre Linčiansku v dennom centre na Limbovej 10 a pre miestnu časť Modranka v kultúrnom dome. Následne do 21. októbra už len na radnici na Hlavnej ulici. "Pre imobilných ľudí, ktorí z objektívnych príčin nemôžu prísť osobne, zriadilo mesto telefónnu linku 033/32 36 106, kde sa dá požiadať o dodanie domov," uviedla. Pre rodinu môže prevziať tablety aj jeden jej člen.

V Piešťanoch sa budú dať získať nové balenia jódových tabliet podľa informácií hovorkyne Drahomíry Moretovej na základe predloženia občianskeho preukazu v budove na Kukučínovej 1672/21 na prízemí v miestnosti číslo 6 a 7. Výdaj bude vždy počas pracovného týždňa. "Konečný termín nemáme stanovený, budeme sa riadiť podľa množstva odberu. Možnosť prevziať si tabletky bude neskôr na radnici, prípadne na mestskej polícii," doplnila.

Hlohovec umiestnil výdaj profylaktík podľa hovorkyne Zuzany Hrinkovej Siebenstichovej do klientskeho centra na mestskom úrade a tiež aj v mestskej časti Šulekovo v čase bežných úradných hodín oboch pracovísk. Vydávať ich bude počas pracovného týždňa až do 21. októbra.