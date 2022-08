Sulík: Ropa by na Slovensko mala opäť tiecť v najbližších hodinách! Kde sa podľa ministra stala chyba?

Dôvodom na zastavenie dodávok ropy ukrajinským dopravcom je nezúčtovanie platby za tranzit niektorou zo západoeurópskych bánk.

Po dohode, že prepravu ropy cez Ukrajinu zaplatí rafinéria Slovnaft, by sa mali dodávky ropy obnoviť počas niekoľkých hodín. Na stredajšej tlačovej konferencii to povedal minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Riešenie je podľa Sulíka dočasné.

"To, že prestala tiecť ruská ropa, nie je vina ruskej strany a nie je vina ukrajinskej strany," zdôraznil Sulík. Chyba sa podľa neho stala niekde v západnej Európe, keď banky nepustili platbu a, naopak, ju vrátili späť do Ruska. "Ja by som za týmto nehľadal žiadny ďalší politický kontext, lebo tam žiadny nie je," dodal minister.

Transakciu, v ktorej má rafinéria Slovnaft zaplatiť za tranzit ropy, má podľa Sulíka zrealizovať ČSOB. Cena za prepravu je okolo desiatich miliónov eur, a preto nejde o výraznejší finančný problém, ale o technický. Výdavky si Slovnaft podľa ministra finančne vyrovná s ruskou stranou.

Ropa prestala na Slovensko tiecť už minulý štvrtok (4. 8.). Sulík priblížil, že dodávky ropy boli od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu dovtedy prerušené už trikrát. Vždy išlo o krátkodobé výpadky.

SaS podporí zdanenie ruskej ropy, ak sa zníži DPH na pohonné hmoty na 8 %

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) podporí mimoriadne zdanenie ruskej ropy len v prípade, ak bude znížená nejaká iná daň. Liberáli podľa svojho predsedu Richarda Sulíka zotrvávajú na tejto pozícii. Ako zdôraznil, majú zásadný problém, aby boli takto získané zdroje použité na nejaké „výmysly". „Od začiatku sme hovorili, že ok, daň z ruskej ropy je v poriadku, súhlasíme, ale chceme vidieť, ako sa tie peniaze použijú," skonštatoval. SaS konkrétne navrhla, aby sa znížila DPH na pohonné hmoty z 20 % na 8 %. „O toto sa budeme snažiť aj na septembrovej schôdzi, k rokovaniam zatiaľ nedošlo," uzavrel.