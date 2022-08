Strážcovia zákona v Bratislave oslavujú 30 rokov: Takto sa menila mestská polícia!

Pomáhajú nám už tri dekády! V hlavnom meste už tridsať rokov funguje mestská polícia. Ak načrieme do minulosti, história mestských a obecných polícií sa začína už v starovekom Ríme, od tých čias sa však ich povinnosti zmenili. Aké boli napríklad v Prešporku a ako vyzerá ich práca dnes?

Mestská polícia Bratislava vznikla oficiálne 1. 1. 1992, keď sa uskutočnil aj prvý nástup mestských policajtiek a policajtov na Primaciálnom námestí. Ochrancov zákona sme mali aj za čias starého Prešporku a ich činnosť pokračovala až do vzniku samostatnej republiky.

„Súčasná mestská polícia má tridsaťročnú históriu, ale predchádzali jej obdobné bezpečnostné útvary, ktoré pôsobili aj na území Bratislavy až do februárovej revolúcie v roku 1948. Vtedy starostlivosť nad verejnou bezpečnosťou prevzal Zbor národnej bezpečnosti,“ uviedol hovorca Mestskej polície Peter Borko. Podľa jeho slov obecných policajtov v minulosti do funkcie volilo aj obecné zastupiteľstvo. „Podmienkou zvolenia do obecnej polície bolo občianstvo Československej republiky, bezúhonná minulosť, mravná zachovalosť a vek do 40 rokov,“ informuje.

Podľa hovorcu sa kompetencie odvíjali od doby, v ktorej mestskí a obecní policajti pracovali. „Vždy to bolo zachovanie verejného poriadku, dohľad nad dodržiavaním zákonov a podobne. Medzi špecifické úlohy patrila napríklad aj povinnosť zabezpečiť bezpečnú jazdu kočiarov a plynulý príjazd, výjazd a parkovanie s konským povozom na jarmokoch a mestských trhoch,“ prezradil Borko.