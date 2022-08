Markíza uchmatla hviezdu od konkurencie: Lukratívny kšeft pre Kandráča! Koho ešte zlákala?

Na televíznych obrazovkách sa túto jeseň opäť objaví úspešný projekt Tvoja tvár znie povedome. Účinkujúci zabojujú o finálovú trofej a núdza nebude o zaujímavé masky či spevácke a tanečné výkony.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Kompetentní z Markízy posadili do poroty ako nováčika zápasníka Attilu Végha (37) a o prekvapenie sa postarali aj výberom účinkujúcich. Siahli do svojich radov, ale chápadlá načiahli aj do konkurenčnej Jojky, kde si uchmatli veľkú hviezdu, muzikanta Ondreja Kandráča (44). Ten sa dlhé roky radí medzi dobre zarábajúce tváre Koliby a nie je vylúčené, že ho mohla do Markízy zlákať vidina rozprávkového honoráru!

Tvoja tvár znie povedome sa tešila po minulé roky veľkému úspechu. Tento rok stavila Markíza na zvučné mená nielen pri tých, čo zasadnú do porotcovskej stoličky, ale aj pri pánskej zostave účinkujúcich. „Môžeme potvrdiť, že súčasťou siedmej série šou Tvoja tvár znie povedome budú hudobníci Ondrej Kandráč, Adam Pavlovčin, Matúš Kolárovský a herec Karol Tóth. To, ako sa popasujú so svojimi premenami, si diváci budú môcť pozrieť už začiatkom septembra na Markíze,“ prezradil Novému Času PR manažér Tadeáš Kurka.

Hviezda z Koliby

Meno Ondreja Kandráča je obrovským prekvapením, pretože je roky tvárou konkurenčnej televízie JOJ. Tá jeho talent využila naplno v šou Všetko, čo mám rád, kde sa osvedčil nielen ako výborný muzikant, ale aj ako moderátor. Relácia síce dostala prestávku, no podľa našich informácií ju chcú kompetentní v budúcnosti vrátiť na obrazovky spolu s Kandráčom. Okrem toho je Ondrej často súčasťou relácie Inkognito a pred dvoma rokmi účinkoval aj v šou Zlatá maska. Televízia JOJ ho mala vo veľkom podporovať, aj čo sa týka jeho koncertov. Aktuálne mu tak rozhodne ide karta. Jeho meno sa rokmi stalo vychytenou značkou a aj to môže byť dôvod, prečo si ho modro-žltá televízia uchmatla tentoraz pre seba.