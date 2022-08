Šipoš je na strane Matoviča: SaS ho chce najprv politicky podrezať! Hovorí o schizofrénii

Ultimatívnou požiadavkou na odchod Igora Matoviča z vlády sa ho SaS snaží politicky "podrezať", a potom by s ním chceli rokovať o novej koaličnej zmluve. V TASR TV to povedal predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš. Považuje to za schizofrenické.

Sám podporuje dovládnutie vo forme doterajšieho vládneho štvorlístka. Odmieta však, aby koaliční partneri robili personálnu politiku v iných ako vlastných stranách. OĽANO podľa neho neodmieta rokovania, ich predmetom môže byť aj nová koaličná zmluva. Poznamenal však, či bude potrebné novelizovať koaličnú zmluvu vždy, keď nejaký poslanec prestúpi v parlamente z klubu do klubu. "Nestačilo by rešpektovať výsledky volieb," pýta sa. Sme rodina reaguje na Naďov možný odchod: Dúfame, že si minister uvedomuje, že... Šipoš si nemyslí, že by jednotlivé strany mali kreovať špeciálne rokovacie tímy na vyjednávanie, ako to urobila SaS. "Ešte pred dvoma mesiacmi sme sa normálne stretávali v rámci koalície, chodili tam riadne delegovaní zástupcovia strán. My ani Sme rodina, ani strana Za ľudí neodišla od tohto rokovacieho stola. Odišla SaS a odišiel ten rokovací tím, ktorý teraz nanovo vymenovali," uviedol.