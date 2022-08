Riaditeľ Rudných baní o postupe záchranárskych prác na Gemeri: Pomaly sa do rieky Slaná vracia život

Rieka ožíva, ale optimizmus treba krotiť. Slaná je na Gemeri menej červenou, čo však neplatí o brehoch a znečistených usadeninách na dne toku.

Záchranárske práce na Gemeri však zaberajú a viac o tom prezradil riaditeľ Rudných baní Peter Žitňan. Rieka Slaná získava späť svoju pôvodnú farbu, čo je dôsledok hneď prvých opatrení, ktoré sa podarilo urobiť v bani v obci Nižná Slaná.

"Podarilo sa znížiť podiel silne mineralizovaných vôd na výtoku z bane. Ukázalo sa, že ak by bolo hneď po zistení znečistenia na rieke Slaná vyhlásené mimoriadne zhoršenie vôd tak, ako sme to navrhovali, rozviazalo by to ruky kompetentným orgánom a do rieky by sa dostalo oveľa menej rozpustených látok. Hrozivé sfarbenie nemuselo tak dlho znepokojovať obyvateľov a rybárov na veľmi dlhom úseku rieky," povedal riaditeľ štátneho podniku Rudné bane Peter Žitňan Žitňan, podľa ktorého rieka Slaná doplatila na vytĺkanie politického kapitálu.

Načerveno sa zafarbila ešte 10. februára v dôsledku znečistenia vytekajúcou banskou vodou. Zabrániť tomu po skrachovaní a uzavretí baní mal ešte pôvodný majiteľ, ale zjavne to zanedbal...

"Ministerstvo životného prostredia malo dávno využiť svoje zákonné kompetencie a konať. My ako vykonávatelia prác sme museli čakať, kým sa minú výhovorky a až potom sme mohli finančne aj technicky zabezpečiť realizáciu prác v bani. Uznesenie vlády o poverení ministerstvom hospodárstva, aby sme vykonali nevyhnutné opatrenia, nadobudlo právoplatnosť v prvej polovici mája a odvtedy sme sa pustili do práce," spomenul Žitňan.