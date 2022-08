Výhody a nevýhody kabrioletov: Ako sa starať o plátenú strechu?

Slnko, modrá obloha a jazda s vetrom vo vlasoch! Kto by netúžil v lete po kabriolete? No všetko má svoje plusy a mínusy. Pri aute s otvorenou strechou je dobré vopred poznať aj jeho nevýhody a tiež sa treba vedieť patrične o ňu postarať.

Priznajme si, že najväčším dôvodom, pre ktorý si ľudia kabriolet kupujú, je imidž. Takéto auto určite zaujme a ohúri. Má aj niekoľko praktický výhod. Tou najväčšou je výhľad, ktorý oceníte najmä pri parkovaní v stiesnenom priestore. A je tiež ideálne pre vyšších vodičov, ktorí už nemusia mať hlavu tesne pod strechou.



Aby ste však neboli sklamaní, je dobré vopred poznať aj nevýhody kabrioletov a zmieriť sa s nimi už pred kúpou. Kabriolet stojí výrazne viac ako bežný model, z ktorého vychádza. Spolujazdci sa musia pripraviť na väčšie nepohodlie najmä tí, ktorí sedia na zadných sedadlách. Ak teda nemáte športový roadster, ktorý je iba dvojmiestny. Okrem vetra treba myslieť aj na slnko a patrične sa pred ním chrániť.

Na druhej strane však nepotrebujete klimatizáciu. Nevýhodou je aj vyššia hlučnosť a to aj pri zavretej streche. Máloktorý kabriolet je už totiž úplne bez sklápacej strechy. Tá je najčastejšie plátená, ale býva aj skladacia plechová. Zatvorí alebo otvorí sa automaticky po stlačení gombíka. Sklápacia strecha však znamená obmedzený batožinový priestor. Niekde sa totiž musí schovať a to niekde je do kufra.