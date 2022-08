Strašná tragédia na pretekoch: Dušan († 47) umieral v cieli pred očami manželky a synov

Foto

Dorazil do cieľa a po chvíli zomrel. Obrovské nešťastie sa odohralo v sobotu počas 10. ročníka pretekov Donovalský drapák. Športovec Dušan († 47) z Hriňovej zvládol na bicykli 22-kilometrovú trať, no krátko po príchode do cieľa skolaboval a napriek rýchlemu zásahu záchranárov zomrel. Strašná tragédia sa odohrala pred očami jeho manželky Martiny a dvoch synov.