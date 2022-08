Peťko sa prvýkrát najedol, až keď mal 5 rokov: Prečo nevládny chlapec nemá nárok na vozík?!

Zdravotné problémy zvláda lepšie ako dospelák. Peťko (8) z Veľkého Kýra (okr. Nové Zámky) sa narodil bez ľavej bránice. Keďže bábätká v prvých dňoch dýchajú bránicou, malý uzlík musel byť okamžite uvedený do umelého spánku, aby vôbec prežil.

Na áre ležal Peťko dlhých jedenásť mesiacov a podstupoval jednu operáciu za druhou.Pre svoj zdravotný stav nemohol chlapček päť rokov normálne jesť a dodnes nedokáže ani sedieť, ani chodiť. Potrebuje vozík, no na ten mu poisťovňa odmieta prispieť, a tak mama zháňa peniaze, kde sa len dá.

Andrea (37) sa na svoje prvé dieťatko nesmierne tešila. Keď jej počas tehotenstva oznámili, že jej synček nemá bránicu, ani len netušila, čo ju všetko čaká... 11 mesiacov na áre „Vedela som, že to bude ťažké, no nikdy by som sa ho nevzdala,“ začína rozprávať sympatická mamina. Peťko sa narodil s vrodenou vývojovou chybou diafragmatickou herniou - bez ľavej bránice.

„Bábätká v prvých dňoch dýchajú bránicou, takže mi synčeka hneď zobrali, museli ho uviesť do umelého spánku a napojiť na prístroje, ktoré zabezpečovali jeho základné životné funkcie,“ opisuje statočná mama. Bránica oddeľuje hrudník a brucho a keďže chlapček ľavú bránicu nemal, na pľúca sa mu zosunuli všetky orgány z bruška a tie sa nemali kam vyvíjať.