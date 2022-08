Naď je z politiky znechutený a zvažuje odchod, názor politologičky je jasný: Zbabelosť!

Odíde z ministerskej stoličky?! Po tom, čo hnutie OĽaNO opustil pred viac ako týždňom poslanec Juraj Krúpa, zajačie úmysly pripúšťa aj minister obrany Jaroslav Naď (41). Ten hovorí, že je znechutený z politiky a oznámil to už aj svojmu straníckemu šéfovi Igorovi Matovičovi aj premiérovi Eduardovi Hegerovi.

Hrozba menšinovej vlády, spolupráca s fašistami či odchod Juraju Krúpu do SaS. To majú byť podľa šéfa obrany Jaroslava Naďa dôvody, prečo zvažuje, či nadobro neopustí politické vody.

„Viete, ja som v takej situácii, aj osobnej, že ja fakt zvažujem, aj osobne, čo ďalej. Ja sa tým netajím a oznámil som to aj oficiálne po odchode Juraja Krúpu z hnutia OĽaNO, čo bolo pre mňa osobne asi najväčším ľudským sklamaním, ktoré som zažil - hlavne, ako odišiel, ako to oznámil, ako to neoznámil mne a potom ešte aj klamal, že mi to hovoril a neviem čo. Dobre, kašlem na to,“ opísal svoju trpkú skúsenosť z posledných dní Naď v diskusii Denníka N na festivale Atmosféra.

Keď odíde, tak úplne

Koaličná kríza naberá v týchto dňoch na obrátkach, šéfovia dvoch strán si odkazujú veci cez sociálne siete a odhaľujú do médií súkromné správy. Napätie zrejme vplýva aj na rozhodnutia ministra.