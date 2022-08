Rokoval Sulík so Sujom z hnutia Republika? Šéf SaS okamžite reaguje: Už sa na to nemôže pozerať

Na Facebooku sa objavili špekulácie, podľa ktorých mal predseda strany SaS Richard Sulík rokovať s poslancom NR SR Miroslavom Sujom z hnutia Republika. Šéf SaS okamžite reaguje! Snaží sa dať veci na pravú mieru.

“To som nebol ja, ktorý upravoval zákon na podnet fašistov z ĽSNS. Ani som hodiny nesedel s Beluským, aby som s ním dohadoval podporu nejakého nedomysleného nápadu. Nie je rozdiel medi dobrým a zlým fašistom, ako tvrdí Igor Matovič. To platí aj o Sujovi či Mazurekovi," reaguje na situáciu predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík.

"Snaha o legitimizovanie kšeftov s fašistami najnovšie vyústila do absurdného klamstva, ktoré sa šíri na internete. A to, že som rokoval so Sujom. Toto dôrazne odmietam," zdôrazňuje Sulík v tlačovej správe.