Desivý úbytok vody na Domaši si pýta svoju daň: Rapídny pokles návštevnosti!

Nedostatok vody na Domaši začína ohrozovať existenciu ľudí.

S poklesom hladiny vody rapídne klesá aj návštevnosť obľúbenej vodnej nádrže. To sa prejavuje na znížených tržbách či prepúšťaní alebo na prijímaní menšieho množstva brigádnikov. Situácia je kritická.Rekreanti nechodia. Miestni to pripisujú najmä nízkej hladine.

„Podnikatelia znižovali stavy a niektorí zostali bez zamestnancov,“ povedal starosta obce Kvakovce Radovan Kapraľ. Obec prevádzkuje loď Bohemia. „Jej prevádzku výška hladiny neovplyvňuje, ľudia sú však zneistení a vyvolávajú, či premáva. Oproti vlaňajšku sme previezli o 25 % ľudí menej. Počet návštevníkov sa podľa vybratého parkovného znížil o 30 %. Vlani sme mali v júli 10 000 áut a teraz 7 000,“ posťažoval sa.

Chýbajú hostia

Majiteľ Hotela Garden na Dobrej René Pavlík tiež pociťuje odlev zákazníkov: „Nám to našťastie vynahrádzajú akcie, ale aj tak sme museli ukončiť zmluvy s desiatimi brigádnikmi. Tržby sú nižšie o polovicu. Biedne je na tom aj Martina Paľušová, ktorá má 2 prevádzky. „Napríklad v pizzerii Adam na Eve robia len dvaja ľudia, z toho je jeden kuchár. Keby sme nevarili, tak ja nezamestnám ani jeho, lebo ľudí niet z čoho zaplatiť. Pritom po minulé roky som mala aj šesť brigádnikov. Tržby klesli oproti vlaňajšku o 30 %. Keď to bude pokračovať, môžeme to zabaliť,“ vyhlásila.